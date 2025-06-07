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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç olay! Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!

        İstanbul'da bir pastane sahibi, eski çalışanını iş yerine çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrası iş yeri sahibi ve yanındakiler, bu kişiyi sokakta satır ve sopalarla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:15
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        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
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        İstanbul Küçükçekmece'de olay, 1 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Eski çalışanın iş yerine gelmesinin ardından, iş yeri sahipleriyle arasında tartışma çıktı.

        SATIRLA PEŞİNE DÜŞTÜ

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        Tartışmanın ardından eski çalışan, iş yerine taş ve şişe atarak kaçmaya başladı. İş yeri sahipleri kaçan kişiyi satır, sopa ve taşla kovaladı.

        İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Kovalama sırasında bazı araçlara taş isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

        Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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