Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
İstanbul'da bir pastane sahibi, eski çalışanını iş yerine çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrası iş yeri sahibi ve yanındakiler, bu kişiyi sokakta satır ve sopalarla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İstanbul Küçükçekmece'de olay, 1 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde meydana geldi.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere ve iddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Eski çalışanın iş yerine gelmesinin ardından, iş yeri sahipleriyle arasında tartışma çıktı.
SATIRLA PEŞİNE DÜŞTÜ
Tartışmanın ardından eski çalışan, iş yerine taş ve şişe atarak kaçmaya başladı. İş yeri sahipleri kaçan kişiyi satır, sopa ve taşla kovaladı.
İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Kovalama sırasında bazı araçlara taş isabet etmesi sonucu hasar oluştu.
Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.