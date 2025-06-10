Eski çalışanı eczacıyı öldürdü!
Diyarbakır'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda iddiaya göre çalıştığı eczanede maaşını alamayan eski bir çalışan, eczane sahibi Ufuk Yıldız'ı öldürdü
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden eski çalışan, iş yeri sahibi eczacıyı silahla öldürdü.
İHA'nın haberine göre eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen eski çalışanı ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışma sırasında eski çalışanının silahlı saldırısına uğradı.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.