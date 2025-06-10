Eski çalışanı eczacıyı öldürdü!

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden eski çalışan, iş yeri sahibi eczacıyı silahla öldürdü.

İHA'nın haberine göre eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen eski çalışanı ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışma sırasında eski çalışanının silahlı saldırısına uğradı.

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KAÇAN ZANLI ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.