Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!

Adana'da olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Salih Tel (32), cumartesi günü Mehmet C. ve Cuma Ç. ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti.

"YÜZÜNÜ YIKAMAYA GİTTİ" DEDİLER

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet C.ve Cuma Ç., Salih Tel'in yüzünü yıkmaya gittiğini ancak geri dönmediği söyledi. Bölgede yapılan araştırmada Tel'in motosikleti ve terlikleri drenaj kanalı kıyısında bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmasında, Tel'in Akdeniz Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu.

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet C. ve Cuma Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.