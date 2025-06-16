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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!

        Adana'da, eşinin kayıp ihbarında bulunduğu 32 yaşındaki Salih Tel'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu. Tel'in, bir gün önce bölgeye birlikte gittiği arkadaşları Mehmet C. ve Cuma Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:32
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        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
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        Adana'da olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Salih Tel (32), cumartesi günü Mehmet C. ve Cuma Ç. ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti.

        EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre akşam eve dönmeyen Salih Tel'e ulaşamayan eşi Kader Tel, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        "YÜZÜNÜ YIKAMAYA GİTTİ" DEDİLER

        Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet C.ve Cuma Ç., Salih Tel'in yüzünü yıkmaya gittiğini ancak geri dönmediği söyledi. Bölgede yapılan araştırmada Tel'in motosikleti ve terlikleri drenaj kanalı kıyısında bulundu.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmasında, Tel'in Akdeniz Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu.

        İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

        Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet C. ve Cuma Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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