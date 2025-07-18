Eşi doğum yaptı, Serdar Dursun bayıldı!
İran ekibi Persepolis forması giyen Serdar Dursun, ikinci kez baba oldu. 33 yaşındaki milli futbolcunun eşi doğum yaparken baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.
- 1
İran ekibi Persepolis'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun, ikini kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi.
- 2
Doğum sonrası duygusal anlarını sosyal medyada paylaşan Yasemin Dursun, takipçilerine özel kareler sundu.
- 3
SERDAR DURSUN BAYILDI
Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken fotoğraf ise, Serdar Dursun'un yerde baygın halde yattığı an oldu.
-
- 4
Yasemin Dursun bu kareye esprili bir not düşerek, "Ne zaman bayıldı, ben rahatladım" ifadelerini kullandı.