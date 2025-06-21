Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Yangın, saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sararken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan daireye müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için çalışma başlattı.

13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, merdiven ile kurtarılan 14 kişiden 13'ü ambulansta ayakta tedavi edildi, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.