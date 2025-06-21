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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın: 1 kişi yaralandı, 13 kişi dumandan etkilendi

        İstanbul Esenyurt'ta, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 13 kişi ayakta tedavi edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 06:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 06:31
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        Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın
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        Yangın, saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sararken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan daireye müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için çalışma başlattı.

        13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, merdiven ile kurtarılan 14 kişiden 13'ü ambulansta ayakta tedavi edildi, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Esenyurt
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