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        Haberler Dünya Esenyurt'ta 16 yaşındaki kız çocuğunu ısrarla aracına çağırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı | Dış Haberler

        Esenyurt'ta 16 yaşındaki kız çocuğunu ısrarla aracına çağırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki kız çocuğunu ısrarla aracına çağırıp, götürmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:54
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        Taciz şüphelisi tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuzda yaşı küçük çocuğun bir araç içerisindeki kişi tarafından ısrarla çağırılarak, götürülmek istendiği yönünde görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        İncelemede, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheli M.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Büyükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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        #esenyurt taciz
        #haberler
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