1-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasında hakem kararlarını beğenmediğini ve penaltılarının verilmediğini ifade eden Hüseyin Üneş, "Öncelikle her iki takım teknik heyet ve futbolcularını canı gönülden kutluyorum. Bu hava şartlarında keyif veren bir oyundu. Sahada verilecek en üst seviyede mücadele verildi. İzleyenlere gerçekten keyif veren bir mücadele vardı. Özellikle ben özellikle kendi futbolcularımı, teknik heyetimi vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor´u da almış olduğu galibiyetten dolayı kutluyorum. 7 hafta geride kalmıştı buraya geldiğimizde, 8 puan toplamıştık. Gerçekten puan ya da puanlar alıp gitmemiz lazımdı. Gitmek istiyorduk. Trabzonspor´da yeni hocasıyla tabi ilk maçında galip ayrılmak istiyordu. Dolayısıyla sahada iyi bir mücadele vardı. Maçtan öncede hakemle alakalı düşüncelerimizi sormuşlardı. Yeni bir hakem, başarılar diliyoruz. Onun kariyeri içinde çok önemli olacak bir müsabaka olacağını söylemiş, başarı dilemiştik. Kendisine inanıp, güvenmek istediğimiz belirtmiştik. Maalesef bugün sahadaki yönetimi ile tekrardan, özellikle bizim camiamızı ve futbolseverleri üzdü. İlk yarıda çok net bir penaltımız verilmedi. Akabinde çok net bir golümüz verilmedi. Eğer bugünkü gol faulse, Galatasaray maçında İbrahim´e yapılan neydi? Merak ediyorum" dedi.

'TÜRK FUTBOLUNA GERÇEKTEN YAZIK OLUYOR'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Galatasaray'la oynadıkları maçta İbrahim´e yapılan pozisyonun da irdelenmediğini belirtti. Üneş, şunları söyledi:

"Hem hakeme, hem Merkez Hakem Kurulu'na, hem federasyona sormak istiyorum. Arda Kardeşler ve Suat Arslanboğa sormuştu, çok konuşulmuştu. Bugün VAR´ın başındaki arkadaş aradı bir şeyler bulamadı veya buldu. Orta hakemi çağırdı o da baktı, futbolcular yağmurun altında 3-5 dakika bekledi ve faule karar verildi. Neden o zaman Galatasaray´la oynamış olduğumuz maçtaki İbrahim´e yapılmış pozisyon bu kadar irdelenmedi, sorulmadı? Bir penaltı pozisyonu var. Neden aynı maçta, aynı hakem, aynı VAR heyeti bu pozisyonu irdelemedi? Üzülüyoruz, Türk futboluna gerçekten yazık oluyor. Bugün Türk futbolu bir hakem daha kazandı. Erkan hocaya hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Ama bu şartlarda lig nasıl bitecek bilmiyoruz. Üzgünüz, bu mücadelemizin karşılığında şansız puan kayıp edip, buradan gidebilirdik. Ancak bu kararlarla buradan o an kayıp edip gitmek, bizi çok üzdü. Biz mücadelemizi önümüzdeki maçlara taşıyacağız. Futbolumuzu geliştirerek, bugün ki gibi seyir zevki yüksek maçlar oynayarak, daha iyi sonuçlar almaya her şeye rağmen çalışacağız."

`ERZURUMSPOR OLARAK BU UYGULAMAYA KARŞI ÇIKACAĞIZ´

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir´in açıklamış olduğu oynanmayacak maçlarda hükmen mağlup sayılacak şeklindeki düşüncenin hakkındaki düşüncelerine cevap veren Üneş, "Biz Erzurumspor olarak buna karşıyız. Haksız bir rekabet olacağını düşünüyoruz. Sezon başında böyle bir karar alınmış olsaydı, mevcut konjonktürde bunu desteklerdik. Dördüncü haftada Hatayspor ile oynayacağımız maçta, rakibimizin 16 futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkmasıyla birlikte maçımız tehir oldu. Hataysporlu futbolcuların birçoğu antikor ürettiler. Artık neredeyse sezon sonuna kadar bu hastalıkla karşılaşmayacaklar. Artık haftada 3 maç oynayacağız, eğer böyle 10-15 vaka çıkması durumunda 3-4 hafta oynayamayacak takımlar hükmen mağlup sayılacak. Bir Anadolu takımı küme düştü demektir. Dolayısıyla biz Erzurumspor olarak bu uygulamaya karşı çıkacağız. Ancak biz karar mercii değiliz. İnşallah doğru karar çıkar" ifadelerini kullandı.