1-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasında hakem kararlarını beğenmediğini ve penaltılarının verilmediğini ifade eden Hüseyin Üneş, "Öncelikle her iki takım teknik heyet ve futbolcularını canı gönülden kutluyorum. Bu hava şartlarında keyif veren bir oyundu. Sahada verilecek en üst seviyede mücadele verildi. İzleyenlere gerçekten keyif veren bir mücadele vardı. Özellikle ben özellikle kendi futbolcularımı, teknik heyetimi vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor´u da almış olduğu galibiyetten dolayı kutluyorum. 7 hafta geride kalmıştı buraya geldiğimizde, 8 puan toplamıştık. Gerçekten puan ya da puanlar alıp gitmemiz lazımdı. Gitmek istiyorduk. Trabzonspor´da yeni hocasıyla tabi ilk maçında galip ayrılmak istiyordu. Dolayısıyla sahada iyi bir mücadele vardı. Maçtan öncede hakemle alakalı düşüncelerimizi sormuşlardı. Yeni bir hakem, başarılar diliyoruz. Onun kariyeri içinde çok önemli olacak bir müsabaka olacağını söylemiş, başarı dilemiştik. Kendisine inanıp, güvenmek istediğimiz belirtmiştik. Maalesef bugün sahadaki yönetimi ile tekrardan, özellikle bizim camiamızı ve futbolseverleri üzdü. İlk yarıda çok net bir penaltımız verilmedi. Akabinde çok net bir golümüz verilmedi. Eğer bugünkü gol faulse, Galatasaray maçında İbrahim´e yapılan neydi? Merak ediyorum" dedi.
'TÜRK FUTBOLUNA GERÇEKTEN YAZIK OLUYOR'
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Galatasaray'la oynadıkları maçta İbrahim´e yapılan pozisyonun da irdelenmediğini belirtti. Üneş, şunları söyledi:
"Hem hakeme, hem Merkez Hakem Kurulu'na, hem federasyona sormak istiyorum. Arda Kardeşler ve Suat Arslanboğa sormuştu, çok konuşulmuştu. Bugün VAR´ın başındaki arkadaş aradı bir şeyler bulamadı veya buldu. Orta hakemi çağırdı o da baktı, futbolcular yağmurun altında 3-5 dakika bekledi ve faule karar verildi. Neden o zaman Galatasaray´la oynamış olduğumuz maçtaki İbrahim´e yapılmış pozisyon bu kadar irdelenmedi, sorulmadı? Bir penaltı pozisyonu var. Neden aynı maçta, aynı hakem, aynı VAR heyeti bu pozisyonu irdelemedi? Üzülüyoruz, Türk futboluna gerçekten yazık oluyor. Bugün Türk futbolu bir hakem daha kazandı. Erkan hocaya hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Ama bu şartlarda lig nasıl bitecek bilmiyoruz. Üzgünüz, bu mücadelemizin karşılığında şansız puan kayıp edip, buradan gidebilirdik. Ancak bu kararlarla buradan o an kayıp edip gitmek, bizi çok üzdü. Biz mücadelemizi önümüzdeki maçlara taşıyacağız. Futbolumuzu geliştirerek, bugün ki gibi seyir zevki yüksek maçlar oynayarak, daha iyi sonuçlar almaya her şeye rağmen çalışacağız."
`ERZURUMSPOR OLARAK BU UYGULAMAYA KARŞI ÇIKACAĞIZ´
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir´in açıklamış olduğu oynanmayacak maçlarda hükmen mağlup sayılacak şeklindeki düşüncenin hakkındaki düşüncelerine cevap veren Üneş, "Biz Erzurumspor olarak buna karşıyız. Haksız bir rekabet olacağını düşünüyoruz. Sezon başında böyle bir karar alınmış olsaydı, mevcut konjonktürde bunu desteklerdik. Dördüncü haftada Hatayspor ile oynayacağımız maçta, rakibimizin 16 futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkmasıyla birlikte maçımız tehir oldu. Hataysporlu futbolcuların birçoğu antikor ürettiler. Artık neredeyse sezon sonuna kadar bu hastalıkla karşılaşmayacaklar. Artık haftada 3 maç oynayacağız, eğer böyle 10-15 vaka çıkması durumunda 3-4 hafta oynayamayacak takımlar hükmen mağlup sayılacak. Bir Anadolu takımı küme düştü demektir. Dolayısıyla biz Erzurumspor olarak bu uygulamaya karşı çıkacağız. Ancak biz karar mercii değiliz. İnşallah doğru karar çıkar" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!