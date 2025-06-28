Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki bir taş ocağında, saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

"GÖÇÜK ALTINDA KİMSE YOK"

İlçe Devlet Hastanesi önünde, göçükte hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ala burada yaptığı açıklamada, "Oltu taşı çıkarırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalıyor. Maalesef vefat etmişler. Göçük altında kimse yok. Çıkarıldılar. Şimdi otopsileri yapılıyor. Hastanede yakınları kendi cenazeleri taşındı. Allah rahmet eylesin, Bütün halkımızın, memleketimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün devlet kademesindeki arkadaşlarımız, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz burada. Ben ilgili birimlerimizle başsavcılığımız ve başhekimliğimize gerekli çalışmaları yapıyorlar. Çok hızlı bir biçimde de göçük altından kurtarılmış kardeşlerimiz. Üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şu anda da orada herhangi bir göçük altında kimse yok. Arkadaşlarımız da çalışmalarını yürütüyorlar. Başımız sağ olsun" dedi.