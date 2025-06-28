Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
Erzurum'da yürekleri yakan olay, Oltu ilçesinde yaşandı. Bir taş ocağından oltu taşı için kehribar çıkaran işçiler, göçük altında aldı. 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki bir taş ocağında, saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.
ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz'ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
EFKAN ALA, OLTU İLÇESİNDE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge toplantısı için Erzurum’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Oltu ilçesine geçti.
"GÖÇÜK ALTINDA KİMSE YOK"
İlçe Devlet Hastanesi önünde, göçükte hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ala burada yaptığı açıklamada, "Oltu taşı çıkarırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalıyor. Maalesef vefat etmişler. Göçük altında kimse yok. Çıkarıldılar. Şimdi otopsileri yapılıyor. Hastanede yakınları kendi cenazeleri taşındı. Allah rahmet eylesin, Bütün halkımızın, memleketimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün devlet kademesindeki arkadaşlarımız, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz burada. Ben ilgili birimlerimizle başsavcılığımız ve başhekimliğimize gerekli çalışmaları yapıyorlar. Çok hızlı bir biçimde de göçük altından kurtarılmış kardeşlerimiz. Üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şu anda da orada herhangi bir göçük altında kimse yok. Arkadaşlarımız da çalışmalarını yürütüyorlar. Başımız sağ olsun" dedi.