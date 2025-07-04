Erzurum'da 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Yaylaözü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta gece saatlerinde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.
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Kısa sürede evlere ve ahırlara sıçrayan yangın sonrası, ikametlerde yaşayanlar ve ahırdaki hayvanlar tahliye edildi.
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İhbar üzerine mahalleye Pazaryolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde söndürülen yangında, 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi.
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