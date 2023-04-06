"ADANA HALKI FESTİVALE ÇOK GÜZEL SAHİP ÇIKTI"

2013'ten beri Adana'da nisan ayında gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, "Çıkış fikri benden geldi. Adana'da büyüdüm, çocukluğum ve gençliğim Adana sokaklarında geçti. Adana'nın bir özelliği vardır. Nisan ayı geldiğinde bütün sokaklar portakal çiçeği kokar, büyülü bir kokudur. Tehlikelidir, 'sokakta gördüğün ilk insana âşık eder' derim. Eşime, dostuma 'Nisanda Adana'ya gelin' derdim. Aradan yıllar geçti. İstanbul'a geldim ama her nisan ayında Adana'ya giderdim. Sonra baktım ki bu bireysel olmuyor. 'Biz bunu tanıtalım' dedim. Fikri ilk ateşleyen aslında Ayşe Arman oldu, köşesinde yer verdi. İş hızlanmaya başladı. İlk kez düzenlendiğimizde yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Adana halkı çok güzel sahip çıktı. Bir sonraki yıl 120 bin kişi katıldı. Dünyanın pek çok ülkesinden katılan insanlar oldu. Biz sadece bir eğlence ortamı yaratmıyoruz, sanatsal etkinler de yapıyoruz" dedi.