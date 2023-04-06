EROL EVGİN: 'TİYATROYU BANA ÖĞRETİN' DEDİM
Erol Evgin, programın ilerleyen dakikalarında 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda rol alma sürecini de anlattı: Maksim'de çalışıyorum. Egemen Bostancı bir akşam geldi, 'Bir müzikal hazırlıyorum oynar mısın?' dedi. "Peki, bakalım" diyerek yuvarlak bir cevap verdim. "Ayten Gökçer ile '7 Kocalı Hürmüz'ü yapıyorum izlemeye gel" dedi. İzledim, çok güzeldi. Seyirciden çok etkilendim. "Tamam, ben varım" dedim. İlk gittiğimde "Tiyatroyu bilmiyorum, bana öğretin" dedim. İki ay çalıştık ve 3 Mart 1980'de Şan Sineması'nda perdemizi açtık. İki yıl kapalı gişe oynadık. Müthiş bir kadro vardı. Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman, Burçin Orhon, Çiğdem Tunç...