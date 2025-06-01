Erol Evgin ile rüya gibi gece
Erol Evgin, İzmir'deki konserinde unutulmaz şarkılarını İzmirliler ile hep bir ağızdan söyledi
Giriş: 01.06.2025 - 23:53 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:54
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, İzmir'de buluştu.
İzmirlilerin rezervasyonları sold out yaptığı konserinde Erol Evgin, sahnesini 'Söyle Canım' adlı şarkısıyla açtı.
Sanatçı, gece boyunca; 'Ateşle Oynama', 'Rüya', 'Etme Eyleme' gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarının tamamını İzmirli müzikseverlerin coşkulu eşliğiyle söyledi.
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