İHA

Önlerinde Olympiakos ve Kasımpaşa maçları olduğunun altını çizen Bilecik, “Hatayspor’un gücü ortada mücadelesi ortada, topu çok iyi tutan saklayan ve özellikle forvet hattı Türkiye’deki en iyi forvet hatlarından bir tanesi. Böyle baktığımız zaman 2-1'lik sonuçla dönmekten mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Olympiakos ve Kasımpaşa gibi zor maçların olduğunu belirten Bilecik, takımlarının gün geçtikçe oturduğunu ve Frankurt'ta gösterdikleri performansı bu maçlarda da göstereceklerini sözlerine ekledi.