Ernest Muçi ve Klea Verri, ilk bebeklerini beklerken tatile çıktılar
Beşiktaş'ın futbolcusu Ernest Muçi ve sevgilisi Klea Verri, sezonun ardından tatile çıktı. İlk bebeklerini kucaklamak için gün sayan çiftin tatil paylaşımlarında Verri'nin belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı
Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyuran Klea Verri, heyecanlı bekleyişini sosyal medya üzerinden de paylaşmayı sürdürüyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte yoğun tempoyu geride bırakan çift, yorgunluk atmak için tatile çıktı.
Aynı zamanda basketbolcu kimliğiyle de tanınan Klea Verri, büyüyen karnının da dikkat çektiği tatil karelerini kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram