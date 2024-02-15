Erkan Özerman'a veda günü

VASİYETİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ



Erkan Özerman, 2013'teki bir söyleşi de öldükten sonra yakılmak istediğini açıklayarak bunu vasiyet ettiğini dile getirerek şunları söylemişti; "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" açıklamasını yapmıştı.