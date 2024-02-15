Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Erkan Özerman'a veda günü - Magazin haberleri

        Erkan Özerman'a veda günü

        Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Best Model Of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman için Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındı. Erkan Özerman'ın cenazesi, İzmit'teki Aile Mezarlığında defnedilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir kanserle mücadele eden prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman için Zincirlikuyu Camii’nde helallik alındı.

        • 2

          Törene, Erkan Özerman’ın kardeşleri Mehmet Volkan Özerman ile Nurkan Tekelioğlu, emekli mankenler Engin Koç ve Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz ve sevenleri katıldı.

        • 3

          Helallik alınmasının ardından Erkan Özerman’ın tabutu omuzlara alınarak toprağa verilmek üzere İzmit’e götürüldü. Erkan Özerman'ın cenazesi, İzmit'teki Aile Mezarlığında defnedilecek.

        • 4

          "EŞİ BULUNMAZ BİR İNSANDI"

          Cenaze törenine katılan emekli manken Engin Koç, "Best Model'de çalıştık. Kendisi kurucu başkandı. Eşi bulunmaz bir insandı. Türkiye’ye çok şeyler kazandırdı. Moda sektöründe sanat camiasında gerek yurtdışına gerkse burada. Çok kalender bir insandı, iyiliksever, işini çok iyi yapan yeniliğe açık bir insandı. AlLah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

        • 5

          "ERKAN AĞABEY HER ZAMAN KALBİMİZDE"

          Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe Sibel Tan Arıkan ise, "Erkan ağabeyin ilk yarışmasının kraliçesiyim. Best Model of Turkey. Onun bana verdiği tacı o seneden sonra devamlı bir gururla taşıdım. Her yerde bunun faydasını gördüm. Erkan ağabey anlatılamayacak kadar dolu dolu bir insandı. Mankenlik yarışmasında jüride bulundum ve gurur duydum. Bu tacı en güzel şekilde gençlerimize aktarmayı taşımayı hedefliyoruz. Erkan ağabey her zaman kalbimizde tacı da baş tacımız olarak kalacaktır. Huzur içinde uyusun. Büyük bir devir kapandı" diye konuştu.

        • 6

          VASİYETİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

          Erkan Özerman, 2013'teki bir söyleşi de öldükten sonra yakılmak istediğini açıklayarak bunu vasiyet ettiğini dile getirerek şunları söylemişti; "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" açıklamasını yapmıştı.

        • 7

          Erkan Özerman, vefat etmeden kısa bir süre önce vasiyetini değiştirdi. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; Özerman, cenazesinin İzmit'teki aile mezarlığına defnedilmek istediğini söyledi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Habertürk Anasayfa