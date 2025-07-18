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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Erkan Kolçak Köstendil'den Ayvalık'a yeni sanat merkezi: Gişesi Kapalı

        Erkan Kolçak Köstendil'den Ayvalık'a yeni sanat merkezi: Gişesi Kapalı

        Erkan Kolçak Köstendil'in Ayvalık'a kazandırdığı yeni kültür ve sanat mekânı 'Gişesi Kapalı', sergi, film gösterimi, söyleşi ve stand-up gösterilerini sanatseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:03
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        Ayvalık'ın yeni sanat merkezi: Gişesi Kapalı
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        Başarılı oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, Ayvalık’ta kültür-sanatın odak noktası olacak mekanı ‘Gişesi Kapalı’yı geçtiğimiz günlerde açtı. Daha ilk gününden birbirinde farklı etkinliklere sahne olan mekanın açılışında sanatçıyı, ailesi ve oyuncu dostları da yalnız bırakmadı. Bülent Şakrak, Kadir Çermik, Cansu Tosun, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Ebru Şahin, Aydan Taş-Cedi Osman gibi önemli isimler ‘Gişesi Kapalı’nın açılışına katıldı.

        Açılış gününün ilk etkinliği ressam Selçuk Aydınlı’nın işleriyle açılan resim sergisi olurken sonrasında sinemaseverler Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp yönettiği ‘Tezgah’ filminin özel gösteriminde bir araya geldi. Hemen ardından gerçekleşen söyleşide ise Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Şakrak ve Kadir Çermik izleyicilerin sorularını yanıtladı. Samimi ve derinlikli sohbetleriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan üçlü, hem sanat hayatlarını hem de dostluklarını içtenlikle paylaştı. Gecenin finali, sahnede kahkaha tufanıyla taçlandı. Olgu Şahin ve Serdar Sezgin, stand-up performanslarıyla mekânı dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

        ‘Gişesi Kapalı’, Ayvalık’ta alternatif sahne sanatlarının yeni adresi olma yolunda güçlü bir adım attı. Mekân önümüzdeki haftalarda da atölyeler, film geceleri ve özel gösterimlerle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.

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        #Erkan Kolçak Köstendil
        #Gişesi Kapalı
        #ayvalık
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