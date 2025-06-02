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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman, Yunanistan'da ateş püskürdü: Kimse benim ülkeme küfredemez! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman, Yunanistan'da ateş püskürdü: Kimse benim ülkeme küfredemez!

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Ataman, Olympiakos maçının ardından ateş püskürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kimse benim ülkeme küfür edemez" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 00:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:29
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        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
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        Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'a konuk oldu.

        Olimpiakos, Panathinaikos karşısında parkeden 91-83 galip ayrıldı.

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpiakos deplasmanında çılgına döndü. Tecrübeli başantrenör, dev derbide sık sık hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşadı.

        YUNANİSTAN'DA SKANDAL

        Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atıldı. Ergin Ataman'ın Olimpiakos taraftarlarına maçın ardından sert çıktı.

        "HİÇ KİMSE ÜLKEME KÜFREDEMEZ"

        Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, "Hiç kimse benim ülkeme 'F**k you' diyemez. Hiç kimse benim ülkeme küfredemez! Bana 'F**k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F**k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

        Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz…" dedi.

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