Ergin Ataman, Sarunas Jasikevicus'a karşı üstün!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus'a karşı rekabette üstün durumda bulunuyor.

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İki deneyimli çalıştırıcı Ataman'ın Anadolu Efes ve Panathinaikos, Jasikevicus'un ise Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko dönemlerinde karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Ergin Ataman'ın takımları Jasikevicus'un takımlarına karşı 17 maçta 12 galibiyet elde etti. Litvanyalı başantrenörün ise meslektaşına karşı 5 galibiyeti var.

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DÖRTLÜ FİNAL'DE 4. RANDEVU Ataman ve Jasikevicus'un rekabeti 3. kez Dörtlü Final'e taşınıyor. İki başantrenör, 2020-2021'de Anadolu Efes-Barcelona finalinde karşı karşıya geldi. Bu maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşan, Ataman'ın Anadolu Efes'i oldu. Geçen sezon da Dörtlü Final'de Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı oynandı. Bu karşılaşmayı da Ataman'ın Panathinaikos'u kazanarak finale yükseldi ve sonrasında kupaya uzandı. F.BAHÇE'NİN BAŞINDA GALİBİYET ALAMADI Jasikevicus, Fenerbahçe Beko'nun başındayken Ergin Ataman'a karşı henüz galibiyet yaşayamadı. Sarı-lacivertlilere Aralık 2023'te gelen Jasikevicus, Ataman'ın Panathinaikos'u ile 4 kez karşılaştı. Bu 4 maçı da Yunan ekibi kazandı.