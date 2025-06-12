Ergin Ataman'ın HT Spor'daki açıklamaları Avrupa basınında geniş yankı buldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor ekranlarında özel yayına konuk oldu.

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Ht Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'un sorularını yanıtlayan Ataman'ın birçok açıklaması Yunanistan, Sırbistan, İspanya kaynaklı başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda geniş yer buldu.

(Sport24, Gazzetta, Sportfm)

Yunanistan spor basınının önemli kaynaklarından Sport24, Gazzetta ve Sportfm, Ataman'ın birçok açıklamasına yer verdi.

Panathinaikos-Olympiacos serisinde yaşananların yanı sıra, Ataman'ın transfer gündemine dair değerlendirmeleri okuyucularla paylaşıldı.

REKLAM (Eurohoops) Avrupa basketbol basınının en önemli basketbol kaynaklarından birisi olan Eurohoops, Ataman'ın açıklamalarına anasayfasında yer verdi.

(Mozzart Sport) Sırbistan basınından Mozzart Sport ise Ataman'ın Vasilije Micic transferiyle ilgili yaptığı açıklamalara yer verdi.

(Bebasket) Fransa medyasından Bebasket ise Ergin Ataman'ın TJ Shorts transferini duyurmasına dikkat çekti.

(Gigantes) İspanya basının önemli kaynaklarından Gigantes ise tecrübeli başantrenörün TJ Shorts ve Vasilije Micic açıklamalarına yer verdi.