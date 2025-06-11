Ergin Ataman HT Spor'a açıkladı: Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor'da Ata Selçuk'a özel açıklamalarda bulundu.

"FEDERASYON VE HAKEMLER OLAYLARA KAYITSIZ KALDI"

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Yunanistan'daki finale iki kulüp de sezonu kurtarma için başladı. Biz sezon içerisinde Olympiakos'u finalde yenerek Yunan Kupası'nı kazandık. Olympiakos, hiçbir şey kazanamayarak geldi ve 1-0 geri düştü. 2. maça Pire'ye gittiğimizde inanılmaz olaylar yaşandı. Maçın başlamasına yarım saat kala olaylar başladı. Başkanımızın ailesine ve kızına akla gelmeyecek sloganlarla dakikalarda küfrün üzerinde şeyler söylendi. Bunu başkan Giannakopoulos'u provoke etmek için yaptılar. Hakemler anons yaptırması gerekiyordu ama federasyon ve hakemler kayıtsız kaldı.

📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Yunanistan'daki finale iki kulüp de sezonu kurtarma için başladı. Olympiakos, hiçbir şey kazanamayarak geldi ve 1-0 geri düştü. Orada inanılmaz olaylar yaşandı. Başkanımızın ailesine ve kızına akla gelmeyecek sloganlarla dakikalarda küfrün… pic.twitter.com/f5Vhttytpr — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025

"BİZ CİDDİ BİR DEMORALİZASYON YAŞADIK"

Oradaki esas olay, Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki büyük kavga. Bunun sonucunda Yunan devleti maçları durdurma kararı aldı ve 2 kulübü de uzlaşma için davet etti. Uzlaşamazsak final serisine nokta koyacaklarını söylediler. Bizim kulüp 'tamam' dedi saha avantajı da bizde ama rakip 'aynı masaya oturmam' dedi. Bunun üzerine bakanlık geri adım attı ve ayrı ayrı gidip güvence vermemizi istedi. Maç oynanacak mı, oynanmayacak mı yoksa ne zaman oynanacak? Bilinmezliklerle birlikte ciddi bir demoralizasyon yaşadık.

📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Yunan devleti maçları durdurma kararı aldı ve iki kulübü de uzlaşma için davet etti. Bizim kulüp 'tamam' dedi ama rakip 'aynı masaya oturmam' dedi. Bilinmezliklerle birlikte ciddi bir demoralizasyon yaşadık."



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/LGlMacAgb3 — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "RAKİP TAKIMIN AVUKATLARI TARAFINDAN SUÇLANMAK, İLK KEZ KARŞILAŞTIĞIM BİR DURUM" Yargıç, iddianameye göre soracakken karşımda 3 tane Olympiakos avukatı gördüm ve beni suçluyorlar. Asabım bozuldu, onlara karşı geri adım atmadım. Türkiye'ye karşı yapılanlar ırkçı bir tezahürattır. 'Bana küfredebilirsiniz ama ben Türk olduğum için Türkiye'ye küfür ırkçılığa girer' ben bunu savunuyorum. Tepkimi buna göre verdim, ağır bir tepki vermiş olabilirim ama yine aynı tepkiyi veririm. Rakip takımın 3 tane avukatı tarafından suçlanmak, bu ilk kez karşılaştığım bir durum. Gururum incindi, 3. maçta biz kötü oynayarak kaybettik. Maç sonunda Fransız oyuncunun taraftara yapmış olduğu hareket spor tarihinde görülmemiş bir hareketti. Başkanımız ceza yemiş, ben ceza yemişim... Ertesi gün açıklama geliyor, bu oyuncuya ceza yok. Biz bu sezon olaylardan etkilenip şampiyonluğu Olympiakos'a verdik. Maçın başında etkilenmemek için kulaklıkla çıktım. REKLAM 📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Yargıç, iddianameye göre soracakken karşımda üç tane Olympiakos avukatı gördüm. Asabım bozuldu, onlara karşı geri adım atmadım. Türkiye'ye karşı yapılanlar ırkçı bir tezahürattır. Tepkimi buna göre verdim."



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/f6VbwCTgSU — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "BENİM F.BAHÇE'YE KARŞI TERS BİR ŞEYİM OLAMAZ" Fenerbahçe Beko Final-Four'da bizi hakkıyla yendi, zaten maçtan sonra gidip tebrik ettim. Bizden daha iyi oynadılar ve sonunda da şampiyon oldular. Ali Koç ile spontane şekilde karşılaştık. Tebrik sonrası bana 'Hep sen kazanıyordun, bu sefer biz kazandık' dedi. Olması gereken buydu. Ergin Ataman'a karşı Fenerbahçe taraftarının ciddi bir tepkisi var. Panathinaikos ve Türk Milli Takımı'nın antrenörü olarak yarı finalde beni ve kulübümü yenmiş Türk takımının başkanını tebrik etmek benim yapmam gereken bir şeydi. Benim Fenerbahçe'ye karşı ters bir şeyim hiçbir zaman olamaz. Şartlar buraya getirdi. Benim de hatalarım oldu, haksız tacizlere de uğradım ama bunlar sporun içinde var. Yunanistan'da final serisinde de neler gördük.

"F.BAHÇE'NİN BASKETBOLDAKİ YATIRIMI BÜYÜK BİR TANITIM" EuroLeague şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Obradovic'le başlayan basketboldaki yatırımı devam ettiriyor. Bence bu Türk sporu ve Türkiye için çok ciddi bir tanıtım. Belki bir futbol değil ama dünyada EuroLeague seyreden yüz binlerce insan var. Türk takımının şampiyon olması çok önemli. 📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Fenerbahçe Beko bizi hakkıyla yendi, zaten maçtan sonra gidip tebrik ettim. Ali Koç ile spontane şekilde karşılaştık. Tebrik sonrası bana 'hep sen kazanıyordun, bu sefer biz kazandık' dedi. Benim Fenerbahçe'ye karşı ters bir şeyim hiçbir zaman… pic.twitter.com/vLB7JfbWpy — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "BEN TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÜLKEME KÜFÜR EDİLMESİ, IRKÇILIKTIR" Yunan bayrağını kullanmak, bana karşı yapılan bir provokasyondur. Panathinaikos da Yunan takımı. Yunanistan halkına, devletine ve bayrağına saygım var. Dünyadaki bütün ülkelere olduğu gibi... Benim ülkeme ben Türk olduğum için küfür edemezsiniz. Ben Türk olduğum için Türkiye'ye küfür ediliyorsa, bu ırkçılığa girer. Bütün savunmama rağmen para cezası aldım. 📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Ben Türk olduğum için benim ülkeme küfür edemezsiniz. Bu ırkçılığa girer."



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/lJzGD0M0gZ pic.twitter.com/8086Fd2qXs — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "ANADOLU EFES BENİM YUVAM" Anadolu Efes maçında kimlerin provoke ettiğini, o tezahüratın kime ait olduğunu biliyorum. O maçın heyecanı içerisinde salonun bir bölümü buna katılınca, bende demoralizasyon oluştu. Anadolu Efes benim yuvam. Tarihte kazanılmamış başarıları hep birlikte kazandık, ayrılırken bile Türkiye şampiyonluğuyla ayrıldım. Çıkarken kendi kendime tepkimi gösterdim. Başkan zaten tepki göstermiş, anlık bir olaydı. En son da çok büyük bir sevgiyle karşılandım. Anadolu Efes'in gerçek taraftarı bu, her grupta olduğu gibi bazı provokatörler var. Türkiye'de sosyal medya sürekli negatifliklerin konuşulduğu ve provokasyonların yapıldığı bir mercii haline gelmiş halinde. Burada önemli olan şey kulüp yöneticilerinin bundan etkilenip etkilenmemesi...

📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Anadolu Efes maçında kimlerin provoke ettiğini, o tezahüratın kime ait olduğunu biliyorum. Çıkarken kendi kendime tepkimi gösterdim. Anlık bir olaydı, Anadolu Efes benim yuvam. En son da çok büyük bir sevgiyle karşılandım."



▶️ Canlı izlemek… pic.twitter.com/ZVIBe6A9Xf — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "MICIC DÖNMEK İSTİYOR AMA ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" TJ Shorts'u transfer ettik, müthiş bir sezon geçirdi. Lorenzo Brown'un 1 sene daha sözleşmesi var ama kalacak mı bilmiyorum. Ona istediği dakikaları veremedik. Mathias Lessort'un nasıl döneceğinden emin değiliz, aynı şekilde oynayabilecek mi bilmiyoruz. Yanına destekleyici pivot arayışımız var. Vasilije Micic dönmek istiyor ama bizim almamız mümkün değil. 📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "TJ Shorts'u transfer ettik, Vasilije Micić dönmek istiyor ama bizim almamız mümkün değil."



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/lJzGD0M0gZ pic.twitter.com/by6X03AnFB — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "EN İYİ ŞEKİLDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEMİZ LAZIM" Tarık Biberovic için federasyon çok büyük bir çaba sarf etti ama maalesef olmadı. Shane Larkin de milli takıma borcunu kapatmak istiyor. Milli takım antrenörü kim olursa olsun, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmemiz lazım. Bunun aksini düşünen vatan hainidir. Yarın öbür gün ben giderim başkası gelir. Fenerbahçe kulübünden Sertaç bey bir açıklama yapmış, ona da teşekkür ediyorum. 📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Tarık Biberović için federasyon çok büyük bir çaba sarf etti ama maalesef olmadı. Shane Larkin de milli takıma borcunu kapatmak istiyor. Milli takım antrenörü kim olursa olsun, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmemiz… pic.twitter.com/MqDMv4J2s4 — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025 "G.SARAY'IN BASKETBOLDAKİ VİZYONU DEĞİŞMELİ" Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi lazım. Taraftar mutlu değil, EuroLeague'de olmak istiyor. Başkanların ve yönetimlerin kulübün prestijine bakması gerekiyor. Son olarak Fenerbahçe'yi basketboldaki başarısı, Galatasaray'ı ise futboldaki başarısı için tebrik ediyorum. 📺 Özel röportaj



🎙️ Ergin Ataman: "Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi lazım. Taraftar mutlu değil, #THYEuroLeague'de olmak istiyor. Başkanların ve yönetimlerin kulübün prestijine bakması gerekiyor. Son olarak Fenerbahçe'yi basketboldaki başarısı, Galatasaray'ı… pic.twitter.com/MzsCKhhcSF — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025