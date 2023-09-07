Erden Timur tek tek açıkladı: Vecino, Ndombele, Davinson Sanchez...

"SPONSORLAR 53 MİLYON EURO'YU BULDU"

"Toplam sponsorluklar 53 Milyon euroyu buldu. 30 milyon euro bu seneki stat ve diğer sponsorluklar. Sporcularla ilgili sponsorluklar var. Beşiktaş da Sergio Ramos transferi için sponsorlarla görüştü. Bu normal bir şey. Bu sponsorluk geliri bir rekor, daha da artacak. Geçen sene 17 milyon euroydu, bu sene 53 milyon euro."