Erdal Beşikçioğlu: İlk nikâhımızı kıydık...
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olduktan sonra ilk nikâhını kıydı
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, ilk nikâhını bugün kıydı.
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Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftinin nikâhını kıyan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, böylelikle göreve başladıktan sonra ilk nikâh merasimini gerçekleştirmiş oldu.
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Erdal Beşikçioğlu; "İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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