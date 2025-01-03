Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. yönetiminde, Kayseri'nin turizme ve dünyaya açılan kapısı konumundaki Erciyes Turizm Merkezi, faaliyetlerini çeşitlendirerek arttırmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle Erciyes'te kar hentbolu düzenlenecek. Organizasyonun detayları için Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Altuğ Taşdemir ve Genel Koordinatör Prof. Dr. Serdar Eler'in hazır bulunduğu toplantıda organizasyonun detayları ele alındı. Söz konusu iş birliği sayesinde, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes'te, Türkiye'de ilk kez kar hentbolu organizasyonu düzenlenecek.

Erciyes'in hem yaz hem de kış aylarında farklı spor etkinlikleri için vazgeçilmez bir merkez olduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes, dünya standartlarında altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Dünya çapında bir kayak ve spor merkezi olan Erciyes, modern tesisleri ve profesyonel yönetimiyle yıllardır uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Daha önce düzenlenen dünya kupaları, Avrupa kupaları, şampiyonalar kış festivalleri, Erciyes'in organizasyon gücünü defalarca kanıtladı. Şimdi de kar hentbolu müsabakalarıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.