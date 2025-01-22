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        Haberler Kültür-Sanat Ercan Kesal ile Yenal Bilgici, Pera Müzesi'nde

        Ercan Kesal ile Yenal Bilgici, Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi Yazar Editör Sohbetleri serisinin 2025'teki ilk etkinliği hekim, oyuncu, yazar ve senarist Ercan Kesal ve gazeteci Yenal Bilgici katılımıyla gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:40
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        Yazar-Editör Sohbetleri'nde yılın ilk buluşması
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdiği Yazar Editör Sohbetleri serisinin 2025'teki ilk etkinliğinde hekim, oyuncu, yazar ve senarist Ercan Kesal ve gazeteci Yenal Bilgici'yi ağırlıyor.

        Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek buluşmada, nehir söyleşi türüne dair edebi ve derin bir keşfe çıkılacak.

        SÖYLEŞİNİN ODAĞI: İNSAN VE HİKÂYELERİ

        Etkinlikte, Kesal ile Bilgici'nin birlikte kaleme aldığı ve geniş ilgi gören iki nehir söyleşi kitabı Cebimdeki Ekmek Kırıntıları (2022) ve İsim Şehir Film Roman (2024) üzerinden hayat, hikâyeler ve insanın kendine ve zamana dair arayışları konuşulacak.

        "Gerçek evimiz neresidir? Hikâyemizi en iyi kim anlatır? Zamanla hesabımız ne zaman başlar?" gibi sorular, Kesal'ın samimi ve derinlikli yanıtlarıyla anlam bulacak.

        Kesal, Bilgici'nin yönlendireceği sorular eşliğinde yaşamından kesitler paylaşırken, yılın bu ilk yazar - editör buluşması okurların ve dinleyicilerin zihninde yeni soruların belirmesine olanak sağlayacak.

        Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili Türkçedir.

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        #Ercan Kesal
        #Yenal Bilgici
        #Pera Müzesi
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