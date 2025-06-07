E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor.

Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.