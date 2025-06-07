e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 MEB e-Okul not girişleri ne zaman kapanıyor?
Karnelerin verilmesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine yoğun ilgi göstermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlanırken, sistemin kapanış tarihi de merak konusu oldu. Özellikle öğretmenlerin devamsızlık girişlerini en geç ne zamana kadar yapabileceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...
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Yoğun geçen okul dönemi ile birlikte milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi e-Okul not giriş sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, karne günü öncesi e-Okul sistemine olan ilgi artıyor. Öğrencilerin yıl boyunca aldığı notlar ve devamsızlık bilgileri e-Okul VBS üzerinden sorgulanırken, “e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık girişi hangi tarihe kadar yapılabilecek?” soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
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E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?
E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor.
Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.
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E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.