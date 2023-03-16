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Haberler Yaşam

Enkaz altındaki kaplumbağasını 38 gün sonra canlı buldu

Değerli eşyalarını almak için ağır hasarlı evlerine giren depremzede içeride gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Deprem anında evde bırakmak zorunda kaldıkları kaplumbağayı tam 38 gün sonra canlı halde bulan depremzede, “Bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti” dedi

Giriş: 16.03.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Enkaz altındaki kaplumbağasını 38 gün sonra canlı buldu
Enkaz altındaki kaplumbağasını 38 gün sonra canlı buldu
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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da birçok bina da ağır hasar aldı.

İHA'nın haberine göre o binalardan birinde yaşayan Serpil Rüşvanlı, çocuklarına arkadaşından kalan bir hatırayı ve değerli eşyalarını almak için tüm riskleri göze alarak eşiyle birlikte Emek Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evlerine girdi.

HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDI

Dairelerindeki eşyaları almaya başlayan Serpil Rüşvanlı, içeride kendilerini hayretler içerisinde bırakan bir görüntüyle karşılaştı.

Rüşvanlı, deprem anında evden aceleyle çıkarken içeride bırakmak zorunda kaldıkları Kapkap isimli kaplumbağalarını tam 38 gün sonra canlı halde buldu. Çocuğunun arkadaşından kalan hatırayı, Kapkap'ı ve birkaç değerli eşyayı alan Rüşvanlı, dışarı çıkarak çocuğuna bu güzel haberi mutluluk içinde verdi.

"BU KADAR ENKAZIN İÇİNDE BİZİ MUTLU ETTİ"

Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, “Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen.

Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak’ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce. Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. Bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder"

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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