ENKA Sanat'ta yeni sezon başlıyor

ENKA Sanat, etkinlik sezonunu opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile piyanist ve besteci Burçin Büke’nin “Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı’nın Uyumlu Buluşması” konseriyle açacak. Johann Sebastian Bach’tan Ludwig van Beethoven’a, Gabriel Fauré’den Sergei Rachmaninov’a kadar Batı’nın klasik müzik devlerinin, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Karacaoğlan gibi Türk halk müziğinin ölümsüz ozanlarıyla bir araya geleceği konser, 04 Şubat’ta gerçekleşecek.

Güvenç Dağüstün-Burçin Büke

REKLAM advertisement1

Ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’ın, Özgür Aydın’ın konuk piyanist olarak sahne alacağı, Ludwig van Beethoven ve César Frank’ın sevilen yapıtlarından eserlerin seslendirileceği “Oda Müziğinin Ustaları” konseri 18 Şubat’ta, İsviçreli klarnetçi Reto Bieri’nin konuk solist olarak sahne alacağı, Claude Debussy ve Bernard Hermann’ın eserlerinin seslendirileceği “Yansımalar” konseri ise 06 Mayıs’ta gerçekleşecek. Türk müziğinin en özel seslerinden biri olan Zuhal Olcay, hafızalarda yer etmiş şarkılarından bir seçki sunacağı konser ile 08 Mayıs’ta sevenleriyle buluşacak.

Zuhal Olcay

Tiyatro perdesi aralanıyor

ENKA Sanat, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı yeni metinlerin yanı sıra klasikleşen metinlerin güncel yorumlarına perde açıyor. İbrahim Selim’in tek kişilik performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” 13 Şubat’ta, Cengiz Özek’in yazıp yönettiği çocuklara yönelik gölge tiyatrosu “Çöp Canavarı” 23 Şubat’ta, Şahika Tekand topluluğu Studio Oyuncuları’nın usta kadrosunu bir araya getiren “Ölüyor Mu Ne?” 25 Şubat’ta sahne alacak. Ayşe Draz’ın yönetmenliğini yaptığı, usta tiyatrocular Aslı İçözü ile Şerif Erol’u aynı sahnede buluşturan “Yarın Belki De” 11 Mart’ta, Shakespeare’in yüzyıllar önce yazdığı ancak bugün anlatısıyla güncelliğini koruyan eseri “Macbeth” Moda Sahnesi’nin yorumuyla 19 Mart’ta, garip akımının yaratıcılarından Melih Cevdet Anday’ın yazdığı “Müfettişler” 21 Mart’ta tiyatro severlerle buluşacak. Program kapsamında ayrıca, 07 Nisan’da Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı, izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkartarak Osmanlı’nın son dönemlerine götüren “Mercaniye Çok Yaşa”, 14 Nisan’da Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken eserinden uyarlanan Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır”, 24 Nisan’da tiyatrocu Elif Temuçin’in Çehov’un Martı’sından uyarladığı “Martı mıyım?”, 28 Nisan’da Ebru Nihan Celkan’ın kaleme aldığı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın konuk olacağı “Babil Kuleleri” sahne alacak.

'Müfettişler' Genç yeteneklere destek devam ediyor ENKA Sanat’ın, “Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden ilhamla klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmak amacıyla sürdürdüğü ENKA Sahne, bu sene beşinci yaşını kutluyor. Sanat Yönetmenliği’ni Cihat Aşkın’ın yaptığı projede, Danışma Kurulu’nu oluşturan Efdal Altun, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Mehmet Girgin, Fazıl Say ve Dilbağ Tokay’ın önerdiği genç yetenekler, 16 Mart’ta ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak. Gala konserinin tamamı, 22 Nisan’da ENKA Sanat’ın Youtube kanalından yayınlanacak. Belgesel Maratonu başlıyor: Caniko, Genco ve Anlatmadan Yapamam ENKA Sanat, yapım sponsorluğunu üstlendiği tiyatromuzun en önemli isimlerinin belgesellerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde herkese ücretsiz sunacak. Belgesel Maratonu, Genco Erkal’ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli Genco ile başlayacak, “Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı” Yıldız Kenter’in hayat hikâyesini anlatan Caniko ile devam edecek. Maraton kapsamında izlenebilecek son yapım Anlatmadan Yapamam, tiyatromuzun en önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturacak. 'Macbeth' E tkinlik Programı 04 Şubat Salı, saat 20.30 Güvenç Dağüstün & Burçin Büke “Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı’nın Uyumlu Buluşması” 13 Şubat Perşembe, saat 20.30 Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı 18 Şubat Salı, saat 20.30 Borusan Quartet “Oda Müziğinin Ustaları” 23 Şubat Pazar, saat 14.00 Çöp Canavarı 25 Şubat Salı, saat 20.30 Ölüyor mu ne? 11 Mart Salı, saat 20.30 Yarın Belki de 16 Mart Pazar, saat 15.00 ENKA Sahne Gala Konseri 19 Mart Çarşamba, saat: 20.30 Macbeth 21 Mart Cuma, saat: 20.30 Müfettişler 27 Mart Perşembe, saat: 17.00 Belgesel Maratonu (17. 00 - 18.30 Genco, 18.45 – 20.45 Caniko, 21.00 – 23.00 Anlatmadan Yapamam) REKLAM 07 Nisan Pazartesi, saat: 20.30 Mercaniye Çok Yaşa 14 Nisan Pazartesi, saat: 20.30 Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır

24 Nisan Perşembe, saat: 20.30 Martı mıyım? 28 Nisan Pazartesi, saat 20.30 Babil Kuleleri 06 Mayıs Salı, saat 20.30 Borusan Quartet “Yansımalar” 08 Mayıs Perşembe, saat 20.30 Zuhal Olcay