Enginar Nasıl Temizlenir? Enginar Temizlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

Taze Enginar Nasıl Seçilir?

Enginarı temizlemeye başlamadan önce en önemli adım, taze ve kaliteli bir ürün seçmektir. Taze enginar şu özelliklere sahip olmalıdır:

Yaprakları sıkı, sert ve açık yeşil renkte olmalıdır. Araları açılmış, rengi sararmış veya buruşmuş enginarlar bayatlamış olabilir.

Elle hafifçe sıkıldığında "gıcırdama" sesi çıkarmalıdır.

Alt sap kısmı yumuşak değil, tok ve sıkı yapıda olmalıdır.

Enginarın ağır olması, taze ve içinin dolu olduğunun işaretidir.

Enginar Nasıl Temizlenir?

Enginarı temizlemek göz korkutucu gibi görünse de sistemli bir şekilde adım adım ilerlemek işinizi kolaylaştıracaktır. İşte uygulayabileceğiniz temel temizlik aşamaları:

Hazırlık Aşaması

Enginar, kesildikten sonra havayla temas ettiğinde hızla kararır. Bu nedenle temizlik süresince kararmasını önlemek için limonlu su hazırlamanız gerekir. Geniş bir kâseye su doldurun, içine bolca limon suyu sıkın. Temizlediğiniz her parçayı bu suyun içine koyarak renginin bozulmasını engelleyin.

Dış Yaprakları Ayıklama

Enginarın dış yaprakları serttir ve yenmeye uygun değildir. Bu yapraklar parmaklarınızla ya da küçük bir bıçak yardımıyla dikkatlice kopartılır. Sert, koyu renkli ve uçları mor olan dış yapraklar tamamen soyulmalıdır. İç kısımlardaki açık sarı yapraklara ulaşana kadar bu işleme devam edilmelidir.

Sapın Temizlenmesi

Enginarın sapı çoğu zaman atılır; ancak doğru temizlenirse sap kısmı da pişirilerek tüketilebilir. Sapın dış yüzeyi sert ve liflidir. Bu nedenle soyulması gerekir. Sapın yaklaşık 2-3 cm’lik kısmı bıçakla kesilir, ardından kalan bölüm sebze soyacağı veya bıçakla çevresinden tıraşlanarak temizlenir. Temizlenen sap da limonlu suya alınmalıdır.

Üst Kısmın Kesilmesi

Enginarın tepe kısmı oldukça serttir. Tepesinden yaklaşık 2-3 cm kadar bıçakla düz bir şekilde kesilir. Bu işlem, enginarın iç kısmının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Sonrasında orta kısımda görünen mor yapraklar da parmakla veya kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarılır.