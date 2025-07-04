Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Memur ve emekli zammı sonrası engelli maaşı zam oranı merak ediliyor. Türkiye'de engelli aylığından yararlanmak için gelir kriteri bulunmaktadır. Hanenin toplam gelirinin (menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte irini geçmemesi gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere ocak ayında %40-69 arası engelli aylığı 3.723 TL ödeme yapılıyordu. Peki, Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte zamlı engelli maaş tutarı
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Engelli maaşı zam oranı belli oldu. TÜİK, 6 aylık enflasyon farkını 3 Temmuz Perşembe günü kamuoyuyla paylaştı. Öğretmen, imam, 65 yaş aylığı gibi pek çok kalemde yeni zam oranları duyuruldu. Şimdi gözler Engelli maaşının yatacağı zam miktarında. Peki Engelli maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Zamlı engelli maaşı yatacağı miktar
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ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
ENGELLİ AYLIĞI 6.454,48 TL
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlara engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödeniyor. Bu aylığı alabilmek için 2025 yılında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 7.368,22 TL’den az olması şartı aranıyor.
Bu kapsamda, engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı tutarı 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek.
Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların engelli aylığı ise 5.584,91 TL’den 6.454,48 TL’ye çıkacak.
18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek.
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ENGELLİ AYLIĞINDAN NASIL YARARLANILIR?
Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belgelenen, 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen bir aylıktır. Engelli aylığından yararlanmak için gelir kriteri bulunmaktadır. Hanenin toplam gelirinin (menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte irini geçmemesi gerekmektedir.
18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları, 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59) , İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90- 99) ifadelerinden birini almış olma şartı aranmaktadır.