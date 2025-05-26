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        Haberler Yaşam Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi

        Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi

        Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:57
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        Kan kırmızısı rengini gösterdi! Ender görülüyor
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        Uşak'ın Kayaağıl köyü sınırlarında, yaklaşık 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde 50 dekarlık tabiat koruma alanı içinde açan lale, beklediği hava sıcaklığı değerlerine ulaşılmasıyla kan kırmızısı rengindeki çiçeğini gösterdi.

        Koruma altındaki İtecik lalesi, 15 günün ardından önce solmaya başlıyor, sonra yapraklarını döküyor.

        Lalenin açtığı alanda incelemede bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, İtecik lalesi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin'den bilgi aldı.

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        Alanda gazetecilere açıklama yapan Aktaş, İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyledi.

        Lalenin korunması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

        "Lalenin yoğun olduğu bölgenin etrafı zaten çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin lira cezası var. Bu bitkiyi korumak hem bizlerin hem de vatandaşların görevi. Laleyi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü ortak sorumluluk içerisinde bunu gelecek nesillere aktaracağız."

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        #İtecik lalesi
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