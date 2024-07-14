4. GÜZELAVRAT OTU

Efsaneye göre Macbeth'in askerleri, istilacı Danimarkalıları bu otun tatlı meyvesinden yapılan şarapla zehirlemişlerdir. Orta Avrasya'daki ormanlık veya atık alanlara özgü olan güzelavrat otunun saplarında, yapraklarında, meyvelerinde ve köklerinde atropin ve skopolamin vardır. Bu içerikler, kalp de dahil olmak üzere vücudun istemsiz kaslarında felce neden olur. Ayrıca yapraklarla fiziksel temas bile cilt tahrişine neden olabilir.