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        Haberler Yaşam En ufak tüketimi bile zehirleyebiliyor: İşte dünyanın en ölümcül 7 bitkisi!

        En ufak tüketimi bile zehirleyebilen bu bitkilere dikkat edin: İşte dünyanın en ölümcül 7 bitkisi!

        Dünya üzerinde bilinen bitki türleri 390 bine yakındır. Bu bitkilerin çoğu zararsız olsa da bazıları vardır ki en ufak tüketimi bile insanları zehirleyerek öldürmeye yetebilir. Örneğin neredeyse çoğu bölgede rastlanan zakkumun yendiğinde kusma, ishal, düzensiz nabız, nöbetler, koma ve ölüme neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte, dikkat etmeniz gereken 7 ölümcül bitki ve vücuda verdiği zararlar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:00
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        • 1

          Doğa, güzelliğiyle büyülerken aynı zamanda içinde barındırdığı tehlikelerle de dikkat çekebilir. Bitki dünyasında görünüşte masum gözüken ancak gerçekte ölümcül olan pek çok tür bulunmaktadır. Haberimizde uzak durmanız gereken sizi zehirleyebilecek derecede tehlikeli ve ölümcül bitkileri derledik. İşte, dua tespihlerinde kullanılan tespih çiçeğinden sadece 1 tohumunun bile öldürmeye yettiği hint yağı bitkisine kadar dünyanın en ölümcül bitkileri ve etkileri...

        • 2

          1. TÜTÜN

          Tütün, dünyada en yaygın olarak yetiştirilen ticari bitkidir. Bitkinin tüm kısımları, nikotin ve anabasin içerir ve yenildiğinde ölümcül olabilir. Tütünden elde edilen nikotin dünya çapında yaygın olarak tüketilir ve hem psikoaktif hem de bağımlılık yapıcıdır. Yani tütün kullanımı, yılda 5 milyondan fazla ölüme neden olduğundan bu durum onu dünyadaki en ölümcül bitki yapabilir.

        • 3

          2. TESPİH ÇİÇEĞİ

          Tespih çiçeği, son derece ölümcül bir ribozom inhibe edici protein olan abrin içerir. Tropikal bölgelere özgü olan bu bitki, genellikle mücevher ve dua tespihlerinde kullanılır. Çiçeğin tohumları sağlamsa zehirli değildir ancak çizilen, kırılan veya çiğnenen tohumlar ölümcül olabilir.

        • 4

          Bir yetişkini öldürmek için sadece 3 mikrogram abrin yeterlidir, bu bir tohumdaki zehir miktarından daha azdır ve çok sayıda mücevher üreticisinin tohumlarla çalışırken yanlışlıkla parmaklarını deldikten sonra hastalandığı veya öldüğü söylenmektedir.

        • 5

          3. ZAKKUM

          Zakkum, güzel çiçekleriyle bilinen bir bitkidir. Genellikle çit ve süs bitkisi olarak yetiştirilmesine rağmen zakkum bitkisinin tüm kısımları ölümcüldür ve oleandrin ve neriin olarak bilinen öldürücü kardiyak glikozitler içerir. Zakkum yendiğinde kusma, ishal, düzensiz nabız, nöbetler, koma ve ölüme neden olabilir.

        • 6

          Ayrıca yaprakları ve özsuyuyla temasın bazı kişilerde cilt tahrişine neden olduğu görülür. Hatta zakkumun çiçeklerini ziyaret eden arıların yaptığı balı yedikten sonra insanların hastalandığı da bilinmektedir.

        • 7

          4. GÜZELAVRAT OTU

          Efsaneye göre Macbeth'in askerleri, istilacı Danimarkalıları bu otun tatlı meyvesinden yapılan şarapla zehirlemişlerdir. Orta Avrasya'daki ormanlık veya atık alanlara özgü olan güzelavrat otunun saplarında, yapraklarında, meyvelerinde ve köklerinde atropin ve skopolamin vardır. Bu içerikler, kalp de dahil olmak üzere vücudun istemsiz kaslarında felce neden olur. Ayrıca yapraklarla fiziksel temas bile cilt tahrişine neden olabilir.

        • 8

          5. HİNT YAĞI BİTKİSİ

          Yaygın olarak süs bitkisi olarak yetiştirilen hint yağı bitkisi, Afrika'ya özgüdür. İşlenmiş tohumlar hint yağının kaynağı olsa da, doğal halinde risin zehrini içerir. Bir çocuğu öldürmek için sadece 1 tohum, bir yetişkini öldürmek için ise 8 tohum yeterlidir. Ayrıca bu zehir, 1978'de Bulgar hükümetine karşı konuşan bir gazeteci olan Georgi Markov'u öldürmek için kullanılmıştı.

        • 9

          6. BENEKLİ BALDIRAN OTU

          Zehirli baldıranla (ünlü bir şekilde Sokrates'i öldüren bitki) yakından ilişkili olan benekli baldıran otu "Kuzey Amerika'daki en şiddetli zehirli bitki" olarak kabul edilir. Köklerinde ölümcül sikutoksin ile aşılanan bu bitki, onu yiyecek kadar şanssız olan herkeste hızla ölümcül semptomlara neden olur. Ağrılı kasılmalar, karın krampları, mide bulantısı ve ölüm yaygındır. Ayrıca, hayatta kalanlar ise genellikle hafıza kaybı veya kalıcı titremelerle boğuşur.

        • 10

          BEYAZ YILAN KÖKÜ

          Normalde zararsız bir bitki olan beyaz yılan kökü, Abraham Lincoln'ün annesi Nancy Hanks'in ölümünden sorumluydu. Bu bitki, trematol olarak bilinen toksik bir alkol içerir. Hanks ise bu bitkiyi otlayan bir ineğin sütünü içerek zehirlendi. Yani zehirlenen çiftlik hayvanlarından elde edilen hem et hem de süt, toksini insanlara geçirebildiğinden ölümcüldür.

          Kaynak: Britannica

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