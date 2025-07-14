Deprem mi oldu sorusu 15 Temmuz Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, 15 Temmuz Salı bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?