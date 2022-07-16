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En kötüsünden en iyisine Marvel Sinematik Evreni filmleri

‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’nün (Thor: Love and Thunder) gösterime girmesiyle 2008 yılında ‘Iron Man’ ile start alan Marvel Sinematik Evreni’ndeki (MSE) sinema filmlerinin sayısı 29’a ulaştı. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar, filmleri en iyiye doğru sıraladı

16.07.2022 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 29. Eternals (2021)

    Her biri farklı süper yeteneklere sahip olan 10 kişilik Eternals ekibi, M.Ö. 5000 yılında insanları Deviant adı verilen yırtıcı canavarlardan kurtarmak için geliyor Yeryüzü’ne. Film boyunca ekip üyelerinin Yeryüzü’ndeki 7 bin yıllık serüvenlerinin kritik anlarına dönüyoruz ama asıl hikâye günümüzde geçiyor. Her kahramanın ilgiye değer hikâyeleri olsa da hiçbirisinde çok derinleşemiyoruz. Yine de filmi aksiyon ve entrikadan ziyade karakterler ve onlar arasındaki ilişkiler ayakta tutuyor. Filmin en sevmediğim yanı, süper kahraman sinemasını eski usul bir epik fantezi geleneğiyle birleştirmesi. Dev sürüngenleri andıran Deviant’lar filmin belki de en zayıf halkası. Onların varlığı yüzünden ‘Eternals’, 1950’lerin ucuz B filmlerini akla getiriyor. Bütün aksiyon, ‘süper kahramanlar dev canavarlar’a karşı öyküsü üzerinden ilerliyor. Bizi 20. yüzyıl öncesi masallara, devlere bağlayan Göksel Varlıklar’ın da görsel açıdan filmi hayli demode kıldığını düşünüyorum.

  • 28. The Incredible Hulk (2008) 

    2003'de gösterime giren “Hulk” filmi pek beğenilmemişti. Marvel Stüdyoları, karakterin sinema haklarını tekrar satın aldı ve 1978 yılında başlayan televizyon dizisinden esinlenen, orijinal resimli romana sadık kalan bir hikâye tercih etti... Çoğu kişi, “The Incredible Hulk”ın MSE'nin ikinci filmi olduğunu pek bilmez aslında. Hulk / Bruce Banner'ı bu filmde Edward Norton'ın canlandırması da ayrıca kafaları karıştıran bir meseledir... Çünkü daha sonra onun yerine Mark Ruffalo aldı ve malum kendisi MSE'nin en popüler kahramanlarından biri haline geldi. İlk “Hulk” filmine göre daha çok beğenildi ama “The Incredible Hulk” MSE'nin en az seyredilen ve en az sevilen filmlerinden biri.

  • 27. Kaptan Amerika: İlk Yenilmez (2011)
    (Captain America: The First Avenger)

    Film bizi 40 kiloluk, zayıf, astımlı ama her daim gerçek bir kahraman yüreği taşıyan Steve Rogers’ın orduya kabul edilebilmek için yanıp tutuştuğu 1941 yılına kadar götürüyor. Nazi’ler ve Almanya’dan ABD’ye kaçan bilim adamlarının atom bombası yerine başka arayışların peşinde oldukları alternatif bir dünya burası... Nazi örgütü Hydra, zor kullanarak Norveç’te sınırsız enerji veren gizemli bir küp buluyor; ABD ise insanla teknolojiyi birleştirerek Kaptan Amerika’yı “icat ediyor”. Filme hükmeden “40’lı yıllar retro estetiği” gerçekten hoş. Kaptan Amerika’nın savaş döneminde faydalı ama kof bir propaganda aracı olduğunu ifşa eden bölümler de ilginç. Ama Kaptan Amerika bu ilk filmde giysisi ve kalkanıyla modern süper kahramanların yanında gerçekten çok demode duruyor.

  • 26. Iron Man 2 (2010)

    Kendini dünya barışının garantisi olarak gören Tony Stark, bütün o kibirli hallerinin altında bir sır saklıyor. Süper kahraman olmasını sağlayan madde, bu kez onu güçten düşürüp adım adım öldürüyor. Üstelik düşmanları giderek güçleniyor. Öykü ilk filmin özgünlüğünden uzak... Yönetmen Favreau, mizahi bir ton tutturmak istiyor ama filmin meselelerini sahici ve önemli kılamıyor. Monaco Grand Prix'sinde geçen sahne, gerçekten iyi ama bunun dışında çok akılda kalıcı çekimlerden söz etmek zor. Bu arada, Natasha Romanoff'un yani Black Widow'un göründüğü ilk MSE filmi olduğunu belirtelim.

  • 25. Ant-Man and the Wasp (2018)

    Bir soygun filminin özelliklerini taşıyan ilk “Ant-Man”in aksine kuantum fiziğini temel alan bilimkurgu ağırlıklı bir öykü seyrediyoruz. Ama bir dünyayı kurtarma öyküsü değil. Ant-Man, farklı alemlerde yaşayan Hank Pym ile Janet Van Dyne'ı kavuşturmaya çalışıyor. Bir başka alt tema da ebeveyn- çocuk ilişkileri... Hank Pym ve Scott’un amacı aslında her şeyden önce iyi bir baba olmak... Romantik komediyle aksiyonu birleştiren filmin ilk bölümünde Hope’un, Sonny Burch'ün mekânında aniden Wasp’a dönüşüp dövüştüğü sahne mükemmel. Her şeyin küçülmesi ve büyümesi filmin sadece aksiyonunu değil mizahını da belirliyor.

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