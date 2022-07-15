RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.