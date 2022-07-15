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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022: Sevdiklerinizi mutlu edecek kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumamız Mübarek Olsun mesajı çeşitleri

En güzel cuma mesajları 2022: Sevdiklerinizi mutlu edecek kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları

En güzel cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İnsanlığın ilk yaratıldığı ve cennete yerleştirildiği mübarek cuma gününün gelişiyle birlikte sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyen binlerce Müslüman; kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz, sevdiklerinizi mutlu edecek resimli cuma mesajı çeşitleri...

15.07.2022 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Resimli Cuma mesajları araştırmaları, 15 Temmuz Cuma gününde hız kazandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelen bu özel Cuma gününde Müslümanlar camilere akın edecekler ve cemaatle namazlarını eda edecekler. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen cuma gününün gelişiyle birlikte kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajı çeşitleri araştırmaları hız kazandı. Bu özel günde sevdiklerine sosyal medya hesapları ve ya SMS yoluyla 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyen binlerce vatandaş, en güzel, farklı cuma mesajlarını araştırıyor.

  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.

  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

  • Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

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