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En çok hasılat yapan 20 süper kahraman filmi

‘Eternals’ filminin gösterimde olduğu şu günlerde biz de sinema tarihinin gişelerde en çok hasılat yapan süper kahraman filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

07.11.2021 - 00:16 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • 20. WONDER WOMAN (2017)

    Gal Gadot’un canlandırdığı Amazon prensesi Diana, I. Dünya Savaşı’nı bitirmek amacıyla yaşadığı cennet adayı terk ederek Almanların geliştirdiği kimyasal silahın peşine düşüyor… Filme, Diana ya da Wonder Woman’ın hayat hikâyesi olarak bakılabilir. Wonder Woman resimli romanlardaki gibi bir Amazon prensesi ve kökenleri Yunan mitolojisine kadar giden bir yarı tanrıça... Diana’nın büyüdüğü ada, uygarlık dışı bir mekân. Bir gizli cennet... İngilizler adına çalışan Amerikan casusu Steve Trevor’un (Chris Pine) uçağının ada açıklarında düştüğü sahne, öyküyü yakın tarihe bağlasa da mitolojiden hiç kopmuyoruz. Almanlar, Osmanlılar, İngilizler ve kimyasal silahlar bir yana her şey, Savaş Tanrısı Ares’le Diana arasındaki çatışmayla ilgili... Erkek yönetmenlerin egemen olduğu bir türde Patty Jenkins, teknik ve estetik anlamda gayet iyi iş çıkarıyor. Son yılların en çok seyredilen aksiyon filmlerinden biri.
     Toplam hasılat: $818,058,221

  • 19. ÖRÜMCEK ADAM (2002)
    (Spider-Man)

    İkibinli yıllar sinemasına süper kahramanların egemen olacağını haber veren filmlerden biri… Marvel’ın en sevilen resimli roman kahramanlarından biri olan Örümcek Adam, yönetmen Sam Raimi’nin ellerinde sadece iyi bir aksiyona değil sağlam bir drama da dönüşüyor. Başrolde Tobey Maguire’ı izlediğimiz filmde, kendi kostümünü diken bir süper kahramanın öyküsünü izliyoruz. Çağdaş aksiyon sinemasına hüzünlü ve insani bir dokunuş getiren film, ergenlik sancılarıyla süper kahramanlığı da buluşturuyor. Örümcek Adam olarak kötüleri yendikten sonra sıradan insana dönüşmenin nasıl bir şey olduğuna bakıyor. Sinema tarihinin en hoş büyüme öykülerinden biri. 
    Toplam hasılat: $821,706,375

  • 18. THOR: RAGNAROK (2017)

    Thor, ilk filmde büyüme ve olgunlaşma sorunlarıyla uğraşmış; ikinci filmde evreni kurtarmıştı. Üçüncü filmde, Asgard’ı baş belası Hela’dan korumaya çalışıyor. İlk karşılaşmalarında fiziksel olarak Thor’u ezip geçen ‘süper kötü Hela’nın amacı önce Asgard’a, sonra da evrene hâkim olmak... Filmin en önemli artısı, mizah duygusu... Yönetmen koltuğunda Taika Waititi'nin oturmasının nedeni de bu zaten...  Thor ile Hulk neredeyse bir komedi ikilisi gibiler... Bu arada, Thor’un ‘çekiç sorunu’ filmin ilgiye değer noktalarından biri... Thor bu kez çekiçsiz bir süper kahraman olmayı başarmak zorunda. Dolayısıyla, öykünün alttan alta Thor’un kendine güven sorunuyla ilgili olduğu kesin.
     Toplam hasılat: $850,482,778

  • 17. VENOM (2018)

    Filmin iyi adamı Eddie Brock (Tom Hardy), televizyonda haber programı yapan bir muhabir… Kötü adamı ise uzayda yaşamanın yollarını arayan hırslı, acımasız iş adamı Carlton Drake (Riz Ahmed)… Brock, Drake’e sorduğu sorular nedeniyle, yani gazetecilik yaptığı için işsiz kalıyor. ‘Venom öyküye ne zaman dahil oluyor?’ derseniz; kendisi açılış sahnesinden beri filmde aslında… Drake’in uzaya gönderdiği roketlerden biriyle geliyor dünyaya. Ama Eddie Brock’un bedenine girene kadar Venom, bir karakter olarak ortaya çıkmıyor. Öykünün en ilgiye değer yanı, Venom – Eddie Brock ilişkisi… Brock beladan sakınan, kendi halinde biri. Venom ise yaşamak için canlı yemek zorunda. Filmin meselesi, birbirine bu kadar zıt iki canlının aynı bedeni paylaşmak zorunda kalması. Aralarındaki çatışma ve çelişkilerin yanı sıra iletişimleri, iş birlikleri ve uzlaşmaları da dikkate değer özellikler taşıyor. Venom – Brock ilişkisi geliştikçe film de kendi ruhunu buluyor. Eleştirmenlerin hiç beğenmediği ‘Venom’, gişelerde ulaştığı sonuçla yapımcılarını bile şaşırtmıştı. 
    Toplam hasılat: $853,530,899

  • 16. GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 (2017)
    (Guardians of the Galaxy Vol 2)

    İlk “Galaksinin Koruyucuları”, beş yalnız karakterin bir “aile” olmasını anlatıyordu. Yeni filmse “aile içi” sorunlar üzerinden ilerliyor. İleri teknolojileriyle gerçek savaşı bile video oyununa çeviren Sovereign halkının gücü ve Ego’nun iktidar hırsına karşılık, bizim kahramanlarımız sevgi ve bağlılıkla ayakta duruyorlar. Karakterlerin yalnızlığı ve dışlanmışlığı, sadece eğlenceli değil dokunaklı sahnelere de dönüşüyor. Geçmişin nostaljik nağmelerini dinlerken aksiyon sahneleri adeta bir bale haline geliyor. 
    Toplam hasılat: $869,113,101

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