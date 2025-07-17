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        Haberler Magazin Emre Törün, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Emre Törün, son yolculuğuna uğurlandı

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından, Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:17
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve 53 yaşında hayatını kaybeden Törün için ilk tören, Üsküdar’daki Müsahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlendi.

        Törene; eşi Nurkan Törün, kızı Delfin Törün, annesi, yakınları, dostları ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

        Anma programının ardından Törün’ün cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı için Şakirin Camii’ne getirildi.

        Emre Törün, burada kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        "EKSİK KALDIK"

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        Oyuncu Barış Aksavaş, Törün’le yıllardır süren dostluklarından bahsederek, "Uzun yıllardır arkadaşız, 25 yıl oldu. Erken… Çok erken. Eksik kaldık. İyi oyunculuğuna, yakışıklı sesine hasret kalacağız. Bunların ötesinde biz aileydik. Gerçekten bir aileydik ama yani... Amca, teyze, çocuklar; koskocaman bir aileydik, burada birbirimize sarılan. Biz eksik kaldık. Elbette çok iyi oyuncu, elbette çok iyi ses, elbette çok iyi insan ama biz arkadaşımızı, abimizi, amcamızı kaybettik. Çocuklarımız onu kaybetti. Biz eksildik." dedi.

        "ÇOCUK OYUNU YAZMIŞTI AMA YARIM KALDI"

        Emre Törün'ün sahneye koymak üzere hazırladığı çocuk oyunundan da bahseden Aksavaş, "Bir oyun yazdı, çocuk oyunu. Onu sahneye koyacaktık ama yarım kaldı. Onu sahneye koymaya söz verdik kendisine." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ERKEN BİR KAYIP"

        Sanatçı Sümer Ezgü, "Emre’yi ben Kandemir Konduk'un 'Medya Medya Nereye?' oyunundan beri tanıyorum. Eşimle zaten aynı ekiptelerdi. Oyuncu arkadaşları da burada. Çok erken bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Değerli bir oyuncuydu. O ekipte 100 oyun oynadılarsa, 60’ını herhalde seyretmişimdir. Her seferinde de kahkahalarla izlediğim bir oyundu. Emre'nin o başarılı performansını daha sonra dizilerde de izledim." dedi. Ezgü ayrıca, "Bu tür oyuncuların, sanatçıların hastalık dönemlerinde özellikle Kültür Bakanlığı’nın destek olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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        "ÇOK SEVGİLİ BİR ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

        Oyuncu Somer Karvan da, "1999 yılında Kandemir Konduk Tiyatrosu’yla tiyatroya başlamıştı. Biz o kadrodaydık. Çok gençtik o zamanlar hepimiz. Çok sevgili bir arkadaşımızı kaybettik, üzgünüz." dedi.

        "ÖZLEYECEĞİMİZ BİR İNSAN"

        Oyuncu Enginay Gültekin ise, "Çok erken bir kayıp. Çok üzgünüz. Arkasından özleyeceğimiz bir insan. Çok değerliydi; insan olarak da, oyuncu olarak da. Çok şaşkınız ve bu erken ayrılık için de çok üzgünüz. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "YÜREĞİNİ HER ZAMAN SEVDİĞİMİZ BİR ARKADAŞIMIZDI"

        Törün’le uzun yıllar birlikte çalışan Kandemir Konduk ise, "Böyle durumlarda bir şey söylemek kolay değil. Çok sevdiğimiz ve genç yaşta kaybettiğimiz bir arkadaşımız. İnsan olarak da, yüreğiyle, dünya görüşüyle çok sağlam, çok sevdiğimiz bir sanatçıydı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.

        "BEN DE AKCİĞER KANSERİ ATLATIYORUM ŞU ANDA"

        Kendisi de kanser tedavisi gördüğünü belirten Konduk, "Tedavi sürecinden haberim oldu. Çünkü ben de akciğer kanseri atlatıyorum şu anda. O zamandan beri yatıyorum. Zaten konuşmamdan belli herhalde, pek rahat değilim. Durum böyle. Teşekkür ederim." dedi.

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