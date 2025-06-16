Emre Belözoğlu: Türkiye'de teknik direktör olmak İspanya'ya daha zor

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kariyeri ve futbol dünyasındaki gelişmelerle ilgili İspanyol spor gazetesi Diario As'a açıklamalarda bulundu.

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"TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK, İSPANYA'YA GÖRE DAHA ZOR"

"Türkiye zor bir ülke. Burada teknik direktörlük yapmanın İspanya'dan daha zor olduğunu düşünüyorum." diyen Belözoğlu, "Burada sadece saha içinde değil, saha dışında da birçok zorluğun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Hedefim, oynadığım takımlarda bir gün teknik direktörlük yapmak." dedi.

Futbolcu olarak 4 ay (Eylül 2012-Ocak 2013) formasını giydiği İspanya'nın Atletico Madrid takımına bir gün teknik direktör olarak dönme olasılığına "Neden olmasın?" diye cevap veren Belözoğlu, aynı duyguların taraftarı olduğunu vurguladığı Fenerbahçe için de geçerli olduğunu söyledi.

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Teknik direktör olarak bir gün Fenerbahçe taraftarı ile şampiyonluk tecrübesi yaşayacağından hiç şüphesi olmadığını kaydeden Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin her geçen yıl kendini daha da geliştirdiğini ve en kısa zamanda taraftarlarının şampiyonluk talebini yerine getireceğine inandığını" ifade etti.