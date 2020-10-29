BÜYÜK HAYALLERİM VAR

Ben hayal kuran bir insanım. Önüme gelecek herhangi bir durumda ne yapmam gerektiğini planlayan bir insanım. Büyük hayallerim var, ne olduğunu dile getirmeyeceğim. Fenerbahçe için kurmuş olduğum büyük hayaller var. Bunların olması için bazı hayallerden ve önceliklerimden vazgeçtim. Kendi düşündüğümün dışında bir süreç ilerliyor ama bundan da mutluyum.