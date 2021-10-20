Emre Belözoğlu hedefini açıkladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Başakşehir benim için çok özel bir kulüp. Her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu konuşmasında şunları dile getirdi:

"Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Benim için çok özel bir kulüp. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Geçmişte şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluklar kovaladı. Her takımın inişli çıkışlı performansları olabilir.

Oyunu önde oynama isteğimiz, belki bizim kattığı şeyler olabilir. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen Aykut Hoca'nın eseri. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var.

Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var.

Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var.

"Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz."