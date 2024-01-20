Emre Altuğ: Bende estetik yok

"Bende estetik yok" diyen Emre Altu; "Herkes nasıl mutluysa öyle yaşar. Bence karışmaya hakkımız yok bu duruma. Şu ana kadar bir ihtiyaç hissetmedim ama ihtiyaç hissedersem yaptırırım. Oyuncu için bence çok doğru şeyler değil. Oyuncular yüzleri ile mimikleri ile bir performans sergiliyorlar. Onun da birtakım yolları ve dozajı var bence. Rahmetli annem ile babamın bana bıraktığı bir mirastır şu anki durumum. Yaşımı oynamak için biraz çaba gösteriyorum" ifadelerini kullandı.