Emma Heming Willis'ten Bruce Willis itirafı: Suçluluk duyuyorum

"BAŞKALARININ ERİŞEMEDİĞİ KAYNAKLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Burce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Emma Heming, eşinin hastalığıyla ilgili bir itirafta bulundu. Heming, Maria Shriver'ın Sunday Paper'da yayımladığı makalede başkalarının erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu paylaşarak; şu ifadeleri kullandı: Başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum. Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğimde, benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor.