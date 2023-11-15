Emma Heming Willis'ten Bruce Willis itirafı: Suçluluk duyuyorum
Emma Heming Willis, frontotemporal demans hastalığı nedeniyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan oyuncu eşi Bruce Willis'in hastalığından bahsederek suçluluk duyduğu bir konu olduğunu itiraf etti
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1985'te yayımlanmaya başlanan 'Mavi Ay' (Moonlighting) isimli TV dizisi ile ünlenen Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
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"BAŞKALARININ ERİŞEMEDİĞİ KAYNAKLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"
Burce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Emma Heming, eşinin hastalığıyla ilgili bir itirafta bulundu. Heming, Maria Shriver'ın Sunday Paper'da yayımladığı makalede başkalarının erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu paylaşarak; şu ifadeleri kullandı: Başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum. Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğimde, benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor.
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"BİNLERCE ANLATILMAMIŞ HİKAYE OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Emma Heming daha sonra "Ailemizin yolculuğu hakkında paylaştıklarım basının ilgisini çektiğinde, bizimkinin dışında her biri şefkat ve ilgiyi hak eden binlerce anlatılmamış, duyulmamış hikaye olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda, anlattıklarımın bu durumla mücadele eden başkaları için önemli olduğunu ve biraz da anlaşılmış hissetmelerini sağladığını görüyorum" ifadelerini kullandı.
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Emma Heming ayrıca makalesinde "İnsanların, FTD'den etkilenen başka bir aileden haber aldığımda, ailemizin aynı keder, kayıp ve büyük üzüntü hikâyesinin onlarınkinde de yankılandığını duyduğumu bilmelerini istiyorum" ifadelerine yer verdi.
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SON DURUMUNU YAKIN DOSTU ANLATMIŞTI: YAŞAMA SEVİNCİ YOK OLDU
Öte yandan Bruce Willis'e ün kazandıran 'Mavi Ay' (Moonlighting) dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron da kısa bir süre önce ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında The Post'a konuşmuştu. "Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz" diyen Caron, "Hayatı seviyordu ve her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim İlk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi, ama şimdi okuyamıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Bruce Willis'in yaşam sevincinin artık yok olduğunu belirten yapımcı, "Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz" demişti.
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BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI
Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.
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