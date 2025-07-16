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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Topçu: Fenerbahçe maçını unutamıyorum - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Topçu: Fenerbahçe maçını unutamıyorum

        Beşiktaş'ın 24 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, takımın Avusturya kampında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:31
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        "Fenerbahçe maçını unutamıyorum"
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        Beşiktaş'ta forma giyen milli savunmacı Emirhan Topçu, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Avusturya'da HT Spor ekranlarına konuk oldu.

        HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan milli futbolcu, kariyerine dair de önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Emirhan Topçu'nun açıklamaları:

        "Mert Günok büyük bir tecrübe. Bana daha çok bir abi gibi yaklaşıyor. Bazen bana kızıyor, ben alınıyorum. Sonra konuşup tatlıya bağlıyoruz. Mert abiyle oynamak çok iyi. Kaptanlarımızdan dolayı çok mutluyuz."

        "Benim bütün ailem Beşiktaşlı, ailede başka takım tutan yok. Arada bir memleketten dolayı Rizespor'u tutan oluyor. Ben o sene Rizespor'dan ayrılacağım gözüyle bakıyordum. Beşiktaş'tan ilk teklif geldiği zaman çok heyecanlandım. Benim için bir hayaldi Beşiktaş forması giymek. Kulüpteki ilk günüm rüya gibiydi."

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        "Ole Gunnar Solskjaer'in ikili ilişkileri herkesle çok iyi, kimseyle arası kötü değil. Çok pozitif bir insan, hocayı seviyoruz."

        "Tammy Abraham, çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Gelir gelmez antrenmanlarda farkını gösterdi. David Jurasek'te aynı şekilde iyi bir oyuncu, onlardan ümitliyiz. Bize çok katkı vereceklerini düşünüyorum."

        "Geçen sene iç sahadaki Fenerbahçe maçını unutamıyorum. Taraftarlar, beni görünce o topu nasıl çizgiden çıkardığımı soruyor. Bir de Galatasaray galibiyetini unutamıyorum."

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