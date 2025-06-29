Emine Ün, 2 farklı bikini ve mayo giydi
Yalıkavak'ta görüntülenen Emine Ün, fit fiziği ve iki farklı plaj kombiniyle dikkat çekti
Giriş: 29.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:33
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emine Ün, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.
Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere yansıyan Ün, fit görünümüyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Emine Ün, farklı saatlerde giydiği iki farklı bikini ve mayo kombinasyonuyla görüntülendi.
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