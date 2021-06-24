"ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ"

Sayın, keman virtüözü Selçuk Tekay'ın vefatından sonra çok üzüldüğünü ifade etti. Usta sanatçı, "Ne acıdır ki ölümünden bir süre önce internette dolaşan 'Emel Sayın öldü' haberlerini görüp, beni aramıştı. Çok üzülmüştü" dedi.

ACI HABERİ EMEL SAYIN DUYURMUŞTU

'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'Vurgun', 'Unuturum Diye Yorma Kendini', 'Yorgunum', 'Aradığın Aşkı Buldun Mu' gibi çok sayıda şarkıya imza atan Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 10 gün önce hayatını kaybetmişti.

Tekay'ın vefatını kişisel Instagram hesabından duyuran sanatçı Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay... Ailene ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.