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        Haberler Gündem EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Ne kadar emekli maaşı alırım? Enflasyon farkı ile SSK, Bağkur yeni emekli maaşı/aylığı zammı ne kadar oldu?

        2023 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama: Emekli maaşı ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından, "Ne kadar emekli maaşı alırım? Enflasyon farkı ile SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar oldu?" gibi sorular SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı yapılan son düzenlemeyle 7 bin 500 lira yükseltilmişti. Emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte yakın zamanda bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. İşte 2023 emekli maaşı Temmuz ara zammı hesaplama tablosu...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 00:41
        • 1

          Milyonlarca emeklinin gözü 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarındaydı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zamlarında belirleyeci olan 6 aylık enflasyon farkı da netlik kazanmış oldu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için kademeli artış sağlanması bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri  "Ne kadar emekli maaşı alırım? Enflasyon farkı ile SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammı tablosu...

        • 2

          HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

           

        • 3

          TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

          TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 4

          SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

        • 5

          SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

          Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

          Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.

        • 6

           

          Emekli memur aylıkları ne olacak?     (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

           

        • 7

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM

          SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

           

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil        

           

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