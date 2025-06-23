Emekli zammı hesaplama 4A, 4B, 4C tablosu: SSK Bağkur 2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş zammında son durum ne?
Emekli maaşı alan milyonlarca kişi emekli zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Memur ve emekli maaş zammı enflasyon oranıyla birlikte belli olacak. Emekli ve memurlara Ocak ve Temmuz ayında iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı oranında zam yapılıyor. Bu nedenle Haziran ayının ilk günlerinde açıklanan veriler kesin sonuçlara en yakın veriler olduğu için güncel hesaplamalar başladı. Nihai oran için ise sadece 1 veri kaldı. Peki SSK Bağkur 2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son durum ne? İşte emekli zammı son durum ve emekli maaş zammı 4A, 4B, 4C hesaplama tablosu
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Temmuz’da uygulanacak olan zam öncesi Emekli zammı ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışa ilişkin kanun teklifi, Meclis sürecini tamamladı ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası Temmuz ayı emekli maaş farklarının ödeneceği tarih SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Peki Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2025 emekli maaş zammında son durum
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.
5 AYLIK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Mayıs ayı enflasyonu 1,53 olarak açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı 15,09 oldu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Tahminler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşı 14 469 liradan yüzde 15,10 zamla 16 bin 947 liraya kadar yükselecek.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre;
Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.
6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.
Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecek.
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YIL BAŞINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Ocak 2025'te SSK, Bağkur emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya kadar yükseldi. Memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam aldı. En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Ocak zammıyla beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
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