EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi.

Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.

Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.

En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.

En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.

En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.