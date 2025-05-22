Bayram öncesinde, emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, zaman zaman bazı dini bayramlarda memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılıyor. Peki, "Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...