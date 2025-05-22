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        Haberler Bilgi Gündem Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

        Memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? Emekli ve memur maaşları ne zaman hesaba yatacak?

        Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesinde emekli ve memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Memur maaşları, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatarken, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ise tahsis numarasına göre ayın 17-26'sı arasında ödenmektedir. Peki, "Memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?" İşte emekli ve memur maaşı ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:42
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        • 1

          Bayram öncesinde, emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, zaman zaman bazı dini bayramlarda memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılıyor. Peki, "Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

        • 2

          MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

          Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

          Konuya ilişkin resmi açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.

          Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25’i ile 28’inde yatırılıyor.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

          4A SSK Emekli Maaşı Ödeme tarihleri

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme tarihleri

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 6

          4C Emekli Sandığı Maaşı Ödeme tarihleri

          Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        • 7

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        • 8

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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