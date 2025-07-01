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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI TEMMUZ 2025! İş Bankası, Yapı Kredi, Ing Bank, Garanti Bankası, Vakıfbank en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?

        Emekli promosyon kampanyası Temmuz 2025: En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?

        Temmuz ayının ilk haftasına girilmesiyle emekli promosyon kampanyalarındaki güncel durum öne çıkıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylece yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Emeklilerde gözlerini bankaların promosyon tutarlarına çevirdi. Bankaların emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bu noktada Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyonları merak ediliyor. Peki 2025 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:28
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        • 1

          Emekli promosyon tutarları Temmuz ayı itibariyle araştırılıyor. Bankadan bankaya güncel emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda ödeme 12 bin TL bazılarında 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyon tutarlarında son durum

        • 2

          TEMMUZ 2025 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

          YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

          15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

          Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

          Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

          Emekli maaşı nasıl taşınacak?

          Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.

        • 3

          DENİZBANK

          12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.

          Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları

          Kampanya 04.10.2024 ile 31.07.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

          Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

          Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

        • 4

          TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

          Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

        • 5

          VAKIFBANK

          Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

          Kampanya Bitiş Tarihi

          31 Ağustos 2025

          Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

          Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

          Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.

          1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyasına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.

          Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 10 ay yapacakları alışverişler için aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

        • 6

          ZİRAAT BANKASI

          İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

        • 7

          HALKBANK

          Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

        • 8

          AKBANK

          Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

        • 9

          *Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterse de emeklilerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, ödeme koşulları ve ek avantajlar. Bankaların Temmuz emekli promosyon tutarları açıklandıkça haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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