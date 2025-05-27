Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!

        Adana'da, emekli polis memuru 54 yaşındaki Recep Çürük'ün, 3 yıl önce boşandığı eşi 48 yaşındaki Esengül Kaya'yı, barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini başından vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Çürük de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 24 Mayıs’ta saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.

        Emekli polis memuru Recep Çürük (54), eski eşi Esengül Kaya’nın (48) çalıştığı büfeye gidince taraflar arasında tartışma çıktı.

        ESENGÜL'Ü BAŞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Çürük, eski eşini başından tabancayla vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Cinayetin ardından memleketi Kozan ilçesine gitmek için otomobille yola çıkan Recep Çürük, jandarma ekiplerin tarafından durdurulmak istendi. Aynı tabancayı başına dayayıp, tetiğe basan Çürük, ağır yaralandı.

        PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMIŞ

        Olaya ilişkin soruşturmada Recep Çürük’ün psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Esengül Kaya ile 3 yıl önce çekişmeli olarak boşandıkları belirlendi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

        Bir süredir eski eşini tehdit ettiği belirtilen Çürük hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bu karara rağmen Kaya’nın yanına gittiği bildirildi.

        BARIŞMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Öte yandan Çürük’ün, barışma teklifini reddedince 3 çocuğunun annesi Kaya’yı öldürdüğü ortaya çıktı. Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınan Kaya’nın cenazesi, Kozan’da toprağa verildi.

        KATİL KOCA DA ÖLDÜ

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Recep Çürük de dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esengül Kaya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Habertürk Anasayfa