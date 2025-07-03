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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 4C Emekli memur maaş farkı ödeme takvimi belli oldu mu, maaş farkı bu ay mı yatacak?

        Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farklı ödeme takvimi belli oldu mu?

        6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla memur ve emekli memur maaş zam oranı belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ancak emekli memurlar Temmuz maaşlarını zamsız olarak aldı. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme takvimi belli oldu mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:39
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        • 1

          6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaş artış oranı netleşti. Açıklanan verilere göre, memur maaşlarına toplamda yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ancak Temmuz ayı maaş ödemelerinde emekli memurlar bu zammı henüz almadı ve maaşlar eski tutar üzerinden yatırıldı. Şimdi gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Emekli memurlar, aradaki farkların hesaplara hangi tarihte yatacağını merak ediyor. İşte, maaş farkı ödeme sürecine dair merak edilenler…

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

        • 3

          MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

          Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.

        • 5

          4C EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

          Emekli memurlar her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını alıyor dolasıyla emekliler, Temmuz ayında zamsız olarak maaş aldı.

          Emekli memurlar için oluşan maaş farkının ödeneceği tarihi henüz bilinmiyor. Maaş farkı ödeme takvinin önümüzdeki günlerde daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

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