6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaş artış oranı netleşti. Açıklanan verilere göre, memur maaşlarına toplamda yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ancak Temmuz ayı maaş ödemelerinde emekli memurlar bu zammı henüz almadı ve maaşlar eski tutar üzerinden yatırıldı. Şimdi gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Emekli memurlar, aradaki farkların hesaplara hangi tarihte yatacağını merak ediyor. İşte, maaş farkı ödeme sürecine dair merak edilenler…